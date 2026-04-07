È iniziata oggi la prima edizione della Pavia Innovation Week, un festival gratuito che si concentra su innovazione scientifica, tecnologica e culturale. L’evento prevede più di 40 appuntamenti e conta sulla partecipazione di oltre 80 ospiti provenienti dall’Italia e dall’estero. La manifestazione si svolge a Pavia e si concluderà nei prossimi giorni, offrendo un calendario ricco di incontri, conferenze e workshop.

Milano, 7 apr. (Adnkronos) - Ha avuto inizio la prima edizione della Pavia Innovation Week, il festival gratuito dedicato all'innovazione scientifica, tecnologica e culturale, con oltre 40 eventi e più di 80 ospiti italiani e internazionali. La manifestazione è stata inaugurata martedì 7 aprile nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Pavia, alla presenza dei promotori: Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, Assolombarda, Comune di Pavia, Università degli Studi di Pavia e Principia Spa, in collaborazione con il Corriere della Sera e diretta da Massimo Sideri, inviato ed editorialista del Corriere. Presenti... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Al via la prima edizione della Pavia Innovation Week

Svelato il palinsesto della 1^ edizione della Pavia Innovation Week: oltre 40 eventi gratuiti con ospiti internazionali, come Premi Nobel, scienziati, astronauti e protagonisti della culturaDall’8 all’11 aprile 2026, Pavia diventa capitale del dialogo tra scienza, tecnologia, cultura e società con la prima edizione della Pavia Innovation...

Pavia Innovation Week. Scienza, tecnologia cultura e societàdi Manuela Marziani La città in cui Alessandro Volta – professore di fisica sperimentale dell’ateneo – inventò la pila e in cui insegnò Camillo...

Pavia Innovation Week al via: tra gli ospiti i premi Nobel Giorgio Parisi e Geoffrey Hinton

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Pavia Innovation Week 2026: la città come laboratorio del futuro. Date e appuntamentiLeggi su Sky TG24 l'articolo Pavia Innovation Week 2026: la città come laboratorio del futuro. Date e appuntamenti ... tg24.sky.it

Al via la Pavia Innovation Week A partire da mercoledì 8 aprile, una settimana dedicata a innovazione, ricerca, impresa e futuro, che mette Pavia al centro di un dialogo internazionale su scienza, tecnologia e trasformazioni sociali. Un’occasione per riflettere s - facebook.com facebook

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