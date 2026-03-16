Il leader dell’opposizione ugandese Bobi Wine ha annunciato di aver lasciato temporaneamente il paese. La decisione arriva in un momento di tensione politica nel paese e viene comunicata attraverso i canali ufficiali. Wine non ha fornito dettagli sulle sue prossime mosse, ma la sua uscita dall’Uganda è stata confermata da fonti vicine. La situazione politica rimane sotto osservazione.

Bobi Wine, il cui vero nome è Robert Kyagulanyi, aveva contestato l’esito del voto, denunciando brogli, e aveva lasciato la sua casa nella capitale Kampala facendo perdere le sue tracce. In un videomessaggio di cinque minuti pubblicato il 14 marzo sul social network X, Wine ha detto di aver lasciato il paese per “importanti impegni all’estero”, senza fornire ulteriori dettagli. “Al momento giusto tornerò in Uganda per continuare la mia battaglia per la libertà e la democrazia”, ha aggiunto. Bobi Wine, un ex cantante, aveva accusato le forze di sicurezza di aver ostacolato la sua campagna elettorale, bloccando i suoi comizi e arrestando i suoi sostenitori. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Uganda, il leader dell’opposizione Bobi Wine fugge all’estero

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