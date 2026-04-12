Secondo le ultime proiezioni, il leader dell'opposizione ungherese, Peter Magyar, si trova in posizione di vantaggio rispetto al primo ministro uscente, Viktor Orban. I risultati indicano una tendenza favorevole per Magyar, che sembra aver conquistato più consensi nelle urne. La differenza tra i due candidati appare significativa, anche se i dati ufficiali devono ancora essere definitivi.

Il leader dell'opposizione ungherese, Peter Magyar, è in vantaggio sul premier uscente, Viktor Orban. Secondo le prime proiezioni, quando lo spoglio è al 6,56%, il Tisza di Magyar avrebbe 110 seggi, mentre Fidesz di Orban ne otterrebbe 71. Nove seggi andrebbero invece all'ultradestra di Mi Hazank (Nostra Patria).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Proiezioni Ungheria, il leader dell'opposizione Magyar avanti su Orban

Leggi anche: Urne chiuse in Ungheria, affluenza ai massimi storici. Proiezioni: Magyar avanti su Orbán

Ungheria, il leader dell’opposizione Magyar: “Orban mi ricatta con un mio video intimo”Il leader dell’opposizione in Ungheria Peter Magyar ha denunciato sui social l’utilizzo da parte dell’amministrazione del premier Viktor Orban di un...