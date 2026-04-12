Proiezioni Ungheria il leader dell' opposizione Magyar avanti su Orban
Secondo le ultime proiezioni, il leader dell'opposizione ungherese, Peter Magyar, si trova in posizione di vantaggio rispetto al primo ministro uscente, Viktor Orban. I risultati indicano una tendenza favorevole per Magyar, che sembra aver conquistato più consensi nelle urne. La differenza tra i due candidati appare significativa, anche se i dati ufficiali devono ancora essere definitivi.
Il leader dell'opposizione ungherese, Peter Magyar, è in vantaggio sul premier uscente, Viktor Orban. Secondo le prime proiezioni, quando lo spoglio è al 6,56%, il Tisza di Magyar avrebbe 110 seggi, mentre Fidesz di Orban ne otterrebbe 71. Nove seggi andrebbero invece all'ultradestra di Mi Hazank (Nostra Patria).🔗 Leggi su Lanazione.it
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