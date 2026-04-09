Ogni giorno in Italia, quindici donne vengono diagnosticate con un tumore dell’ovaio, una delle neoplasie ginecologiche più aggressive. Nonostante i progressi nelle terapie, la sopravvivenza a cinque anni si ferma al 43%. La ricerca si concentra sempre più sui fattori genetici, cercando di capire come i geni possano influenzare lo sviluppo e il trattamento di questa malattia.

In Italia, ogni giorno, 15 donne ricevono una diagnosi di tumore dell’ovaio. Questo carcinoma è considerato ancora oggi uno dei “big killers” tra le neoplasie ginecologiche, con una sopravvivenza a 5 anni del 43%. Ma attenzione: cresce costantemente la disponibilità di trattamenti innovativi. Solo bisogna informarsi. Ed è proprio questo l’obiettivo di una campagna che vede alleati esperti e pazienti. Si chiama “Insieme di Insiemi,” ed è un’iniziativa di comunicazione dedicata all’informazione, all’advocacy e alla mobilitazione, ideata grazie all’impegno congiunto dei gruppi MITO (Multicenter Italian Trials in Ovarian cancer and gynecologic malignancies) e MANGO (Mario Negri Gynecologic Oncology) con le associazioni pazienti ACTO Italia, LOTO, aBRCAcadabra, ALTo, Mai più sole e i clinici. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tumore dell’ovaio, 15 diagnosi al giorno: quanto contano i geni e come cambiano le cure

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Tumore dell’ovaio, scoperto meccanismo che lo “riaccende” e rende il cancro resistente alle curePer il tumore ovarico, come del resto per tutta l’oncologia, arrivare presto con la diagnosi è fondamentale.

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La storia di Andrea: operato all’AOU di Alessandria per un tumore orbitale x.com

la Repubblica. . Per tantissimo tempo abbiamo immaginato le metastasi come un’esplosione caotica: cellule impazzite che si staccano dal tumore originario e si disperdono nel corpo come detriti dopo uno schianto. Ma la realtà, osservata oggi per la prima volt - facebook.com facebook