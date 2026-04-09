Tumore dell’ovaio 15 diagnosi al giorno | quanto contano i geni e come cambiano le cure

Da dilei.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni giorno in Italia, quindici donne vengono diagnosticate con un tumore dell’ovaio, una delle neoplasie ginecologiche più aggressive. Nonostante i progressi nelle terapie, la sopravvivenza a cinque anni si ferma al 43%. La ricerca si concentra sempre più sui fattori genetici, cercando di capire come i geni possano influenzare lo sviluppo e il trattamento di questa malattia.

In Italia, ogni giorno, 15 donne ricevono una diagnosi di tumore dell’ovaio. Questo carcinoma è considerato ancora oggi uno dei “big killers” tra le neoplasie ginecologiche, con una sopravvivenza a 5 anni del 43%. Ma attenzione: cresce costantemente la disponibilità di trattamenti innovativi. Solo bisogna informarsi. Ed è proprio questo l’obiettivo di una campagna che vede alleati esperti e pazienti. Si chiama “Insieme di Insiemi,” ed è un’iniziativa di comunicazione dedicata all’informazione, all’advocacy e alla mobilitazione, ideata grazie all’impegno congiunto dei gruppi MITO (Multicenter Italian Trials in Ovarian cancer and gynecologic malignancies) e MANGO (Mario Negri Gynecologic Oncology) con le associazioni pazienti ACTO Italia, LOTO, aBRCAcadabra, ALTo, Mai più sole e i clinici. 🔗 Leggi su Dilei.it

tumore dell8217ovaio 15 diagnosi al giorno quanto contano i geni e come cambiano le cure
© Dilei.it - Tumore dell’ovaio, 15 diagnosi al giorno: quanto contano i geni e come cambiano le cure

Leggi anche: Tumore dell’ovaio, a Bergamo una rete per cure più efficaci e rapide

Tumore dell’ovaio, scoperto meccanismo che lo “riaccende” e rende il cancro resistente alle curePer il tumore ovarico, come del resto per tutta l’oncologia, arrivare presto con la diagnosi è fondamentale.

Temi più discussi: In Italia 15 nuove diagnosi al giorno di cancro all'ovaio, al via campagna 'Insieme di Insiemi'; Tumore ovarico, 15 diagnosi al giorno: nasce la campagna Insieme di Insiemi; Tumore ovaio, in Italia 15 nuove diagnosi al giorno ma cure in evoluzione; Tumore dell’ovaio, 15 nuove diagnosi al giorno in Italia.

tumore dell ovaio 15Tumore dell’ovaio, in Italia 15 nuove diagnosi al giorno. Al via la campagna Insieme di insiemiIl carcinoma ovarico è considerato ancora oggi uno dei big killers tra le neoplasie ginecologiche, con una sopravvivenza a 5 anni del 43%. quotidianosanita.it

tumore dell ovaio 15Tumore ovaio, in Italia 15 nuove diagnosi al giorno ma cure in evoluzioneIn Italia, ogni giorno, 15 donne ricevono una diagnosi di tumore dell'ovaio. Un carcinoma che resta tra i più aggressivi in ambito ginecologico, con una sopravvivenza a cinque anni del 43%, ma per il ... ansa.it

Digita per trovare news e video correlati.