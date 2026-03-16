Tumore dell’ovaio a Bergamo una rete per cure più efficaci e rapide

A Bergamo, dal primo aprile, gli interventi chirurgici per il tumore dell’ovaio saranno effettuati esclusivamente presso l’ospedale «Papa Giovanni XXIII». È stata creata una rete dedicata per garantire cure più rapide ed efficaci, con l’obiettivo di offrire percorsi personalizzati ai pazienti. La modifica interessa tutte le operazioni chirurgiche legate a questa patologia nella zona.

DAL 1° APRILE. Gli interventi chirurgici saranno concentrati all’ospedale «Papa Giovanni XXIII». Carnelli: «Percorsi personalizzati». Bertolaso: «Obiettivo: ridurre le attese». Una nuova rete per la presa in carico delle donne affette da neoplasie ginecologiche. È quella messa a punto dalla Regione, attraverso una delibera finalizzata a «rafforzare qualità, appropriatezza e uniformità delle cure». Entrerà in vigore il prossimo 1° aprile: elemento cruciale è l’individuazione dei centri «hub» dove sarà concentrata l’attività chirurgica per il tumore dell’ovaio. Sono in tutto nove le strutture individuate come riferimento per questo tipo di... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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