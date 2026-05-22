Tumore al seno al via il progetto ' Urgenza senologica' | dalla diagnosi all' intervento in due settimane come accedere al servizio

È stato avviato un nuovo percorso chiamato ‘Urgenza Senologica’ presso l’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Il progetto prevede di portare dalla diagnosi all’intervento chirurgico entro due settimane. È rivolto sia a donne che a uomini con sospetto di tumore al seno. L’obiettivo è ridurre i tempi di diagnosi e trattamento, offrendo un servizio rapido e dedicato a chi necessita di intervento urgente. La procedura si inserisce in un percorso di assistenza dedicata alla cura della patologia.

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