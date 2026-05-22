Tumore al seno al via il progetto ' Urgenza senologica' | dalla diagnosi all' intervento in due settimane come accedere al servizio
È stato avviato un nuovo percorso chiamato ‘Urgenza Senologica’ presso l’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Il progetto prevede di portare dalla diagnosi all’intervento chirurgico entro due settimane. È rivolto sia a donne che a uomini con sospetto di tumore al seno. L’obiettivo è ridurre i tempi di diagnosi e trattamento, offrendo un servizio rapido e dedicato a chi necessita di intervento urgente. La procedura si inserisce in un percorso di assistenza dedicata alla cura della patologia.
L’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo ha recentemente attivato il progetto ‘Urgenza Senologica’, un nuovo percorso 'fast track' dedicato a donne e uomini. Il servizio si rivolge a chi abbia rilevato un nodulo mammario, secrezioni dal capezzolo o alterazioni cutanee. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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