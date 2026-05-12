Napoli tumore al seno e metastasi al fegato risolti in un unico intervento al Policlinico Federico II
Al Policlinico dell’Università Federico II di Napoli, una donna con tumore al seno e metastasi al fegato è stata sottoposta a un intervento chirurgico di sette ore. L’operazione ha permesso di trattare contemporaneamente il carcinoma mammario e le metastasi epatiche, rappresentando un intervento unico nel suo genere. La paziente si trova ora in fase di recupero, mentre i medici hanno completato con successo la procedura.
Intervento eccezionale al Policlinico dell’ Università Federico II di Napoli dove una paziente affetta da carcinoma della mammella con metastasi epatica è stata sottoposta a un unico intervento chirurgico durato sette ore. Ai microfoni di LaPresse il professore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico “È la prima volta che trattiamo chirurgicamente anche le metastasi epatiche in laparoscopia. L’oncologia della Federico II è tra le migliori al mondo con il gruppo oncologico multidisciplinare ci siamo confrontati e deciso di poter affrontare questo intervento. Oggi una medicina moderna non può prescindere da una collaborazione multidisciplinare ancora di più per interventi oncologici complessi”.🔗 Leggi su Lapresse.it
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