Napoli tumore al seno e metastasi al fegato risolti in un unico intervento al Policlinico Federico II

Al Policlinico dell’Università Federico II di Napoli, una donna con tumore al seno e metastasi al fegato è stata sottoposta a un intervento chirurgico di sette ore. L’operazione ha permesso di trattare contemporaneamente il carcinoma mammario e le metastasi epatiche, rappresentando un intervento unico nel suo genere. La paziente si trova ora in fase di recupero, mentre i medici hanno completato con successo la procedura.

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