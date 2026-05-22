L’obiettivo è ridurre al minimo l’intervallo tra il sospetto clinico, la diagnosi e la chirurgia, minimizzando il rischio di progressione della neoplasia L’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo ha recentemente attivato il progetto “Urgenza Senologica”, un nuovo percorso "fast track" dedicato a donne e uomini. Il servizio si rivolge a chi abbia rilevato un nodulo mammario, secrezioni dal capezzolo o alterazioni cutanee neoinsorte, quali soprattutto retrazioni, e necessiti di un controllo senologico su suggerimento del medico di medicina generale. L'accesso avviene previa prenotazione telefonica all’ONCO POINT dell’Ospedale di San Giovanni Rotondo (tel. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Al via all’IRCCS Casa Sollievo il progetto “Urgenza senologica”: dalla diagnosi di tumore all’intervento in 2 settimane

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