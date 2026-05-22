stati uniti si dimette il capo degli 007 tulsi gabbard

La direttrice dell'intelligence nazionale degli Stati Uniti ha annunciato le sue dimissioni. La notizia è in fase di aggiornamento e riguarda una figura di alto livello nel settore dell'intelligence. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui possibili sviluppi successivi. La comunicazione ufficiale è stata resa pubblica attraverso canali istituzionali, senza ulteriori commenti o dichiarazioni aggiuntive. La vicenda si inserisce in un quadro di cambiamenti all’interno delle istituzioni di sicurezza del paese.

Articolo in aggiornamento La direttrice dell'Intelligence nazionale Tulsi Gabbard ha annunciato le proprie dimissioni dall'amministrazione del presidente Donald Trump, spiegando che la decisione è legata alle condizoni di salute del marito, recentemente colpito da una forma estremamente rara di tumore osseo. Lo riferisce Fox News, secondo cui Gabbard ha informato il presidente durante un incontro nello Studio Ovale e ha poi formalizzato la decisione in una lettera, in cui ha scritto di essere "profondamente grata per la fiducia accordatale" e ha confermato che le dimissioni saranno effettive dal 30 giugno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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BOMBA. Trump TREMA: Si Dimette Il Capo Degli 007 USA.

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