Tulsi Gabbard ha detto che si dimetterà

Da ilpost.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La direttrice dell’intelligence statunitense ha annunciato le sue dimissioni, motivando la decisione con ragioni di carattere personale. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente sulle questioni di sicurezza e di gestione delle agenzie di intelligence negli Stati Uniti. La sua uscita dal ruolo è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato a questa scelta. La notizia viene seguita da aggiornamenti su possibili nomine e cambiamenti all’interno dell’ente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È la direttrice dell’intelligence statunitense: lo fa per ragioni personali, ma il suo rapporto con Trump non è stato semplice Venerdì Tulsi Gabbard, la direttrice della National Intelligence degli Stati Uniti, ha detto che si dimetterà: coordinava il lavoro delle varie agenzie di intelligence degli Stati Uniti. Nella sua lettera di dimissioni ha detto che lascerà il suo incarico il 30 giugno. Trump ha scritto su Truth che Gabbard «ha fatto un ottimo lavoro, e ci mancherà». Gabbard ha spiegato di volersi dimettere per motivi personali, dal momento che al marito è stato diagnosticato un tumore, e lei preferisce lasciare il lavoro per aiutarlo. Negli ultimi mesi però i suoi rapporti con Trump e la sua amministrazione si erano deteriorati, soprattutto dopo l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela e l’inizio della guerra in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilpost.it

tulsi gabbard ha detto che si dimetter224
© Ilpost.it - Tulsi Gabbard ha detto che si dimetterà
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Why Tulsi Gabbard is doomed

Video Why Tulsi Gabbard is doomed

Sullo stesso argomento

Tulsi Gabbard, la direttrice dell’intelligence Usa si è dimessaTulsi Gabbard, direttrice dell’Intelligence Nazionale americana, avrebbe formalizzato le sue dimissioni.

Stati Uniti, si dimette il capo degli 007 Tulsi GabbardArticolo in aggiornamento La direttrice dell'Intelligence nazionale Tulsi Gabbard ha annunciato le proprie dimissioni dall'amministrazione del...

tulsi gabbard tulsi gabbard ha dettoSi è dimessa Tulsi Gabbard, capo dell'intelligence Usa, dopo il cancro diagnosticato al maritoLe dimissioni dal 30 giugno sono motivate in una lettera a Donald Trump dalla necessità di sostenere il marito nella sua battaglia contro una ... huffingtonpost.it

tulsi gabbard tulsi gabbard ha dettoTulsi Gabbard ha detto che si dimetteràCioè la direttrice dell'intelligence statunitense: lo ha fatto per ragioni personali, ma il suo rapporto con Trump non è stato semplice ... ilpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web