Tulsi Gabbard ha detto che si dimetterà

La direttrice dell’intelligence statunitense ha annunciato le sue dimissioni, motivando la decisione con ragioni di carattere personale. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente sulle questioni di sicurezza e di gestione delle agenzie di intelligence negli Stati Uniti. La sua uscita dal ruolo è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato a questa scelta. La notizia viene seguita da aggiornamenti su possibili nomine e cambiamenti all’interno dell’ente.

È la direttrice dell’intelligence statunitense: lo fa per ragioni personali, ma il suo rapporto con Trump non è stato semplice Venerdì Tulsi Gabbard, la direttrice della National Intelligence degli Stati Uniti, ha detto che si dimetterà: coordinava il lavoro delle varie agenzie di intelligence degli Stati Uniti. Nella sua lettera di dimissioni ha detto che lascerà il suo incarico il 30 giugno. Trump ha scritto su Truth che Gabbard «ha fatto un ottimo lavoro, e ci mancherà». Gabbard ha spiegato di volersi dimettere per motivi personali, dal momento che al marito è stato diagnosticato un tumore, e lei preferisce lasciare il lavoro per aiutarlo. Negli ultimi mesi però i suoi rapporti con Trump e la sua amministrazione si erano deteriorati, soprattutto dopo l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela e l’inizio della guerra in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Why Tulsi Gabbard is doomed

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