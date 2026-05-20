Trump | accordo col fisco per escludere i controlli sulla famiglia

Una recente notizia riguarda un accordo tra un ex presidente e l'agenzia delle entrate, che prevede l'esclusione dei controlli fiscali sulla famiglia dell'ex mandatario. Questo accordo ha sollevato domande sulla parità di trattamento tra contribuenti, in particolare sulla possibilità di applicare regole diverse in base alla posizione personale o politica. La decisione è stata comunicata ufficialmente, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui termini dell'intesa o sulla durata dell'esclusione.

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