Il dipartimento di Giustizia dà a Trump e famiglia l’immunità da qualsiasi contestazione del fisco Usa

Il Dipartimento di Giustizia ha esteso in segreto l’accordo tra l’ex presidente e l’Agenzia delle entrate degli Stati Uniti, garantendo a lui e alla sua famiglia l’immunità da eventuali contestazioni fiscali. La decisione riguarda un’intesa già in essere, ora ampliata senza comunicazioni pubbliche ufficiali. Non sono stati resi noti dettagli specifici dell’accordo né le ragioni di questa estensione, né le eventuali implicazioni legali di questa scelta.

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Il Dipartimento di Giustizia ha segretamente ampliato l’accordo fra Donald Trump e l’ Agenzia delle entrate americana. Una nuova clausola impedisce all’ Internal Revenue Service di avanzare pretese fiscali nei confronti del presidente, della sua famiglia, delle due attività, dei suoi trust e di altri soggetti affiliati: gli sarà “permanentemente precluso ” di rivendicare qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni che sia stata o avrebbe potuto essere avanzata nei confronti di Trump e di esaminare le sue precedenti dichiarazioni dei redditi. L’intesa è stata raggiunta nell’ambito del ritiro da parte del presidente della causa da 10... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il dipartimento di Giustizia dà a Trump e famiglia l’immunità da qualsiasi contestazione del fisco Usa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trump DOJ Goes DARK as ICE Shooting PROTEST MOUNTS Sullo stesso argomento Il Dipartimento di Giustizia USA lancia indagine interna sulla gestione del caso EpsteinNelle ultime settimane vari Congressmen hanno accusato l’amministrazione Trump di aver pesantemente bianchettato le prove documentali del caso... USA, il Dipartimento di Giustizia punta a nuove esecuzioni capitali? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi metodi di esecuzione la costituzionalità della pena? Quali procedure permetteranno di accelerare le... L’accordo raggiunto da Trump con il dipartimento giustizia USA sembra una barzelletta: nel Paese che dovrebbe essere la culla della cultura liberale allo Stato viene impedito di verificare la correttezza delle dichiarazioni fiscali del Presidente e della sua famig x.com Il Dipartimento di Giustizia creerà un fondo per risarcire le persone che, secondo Trump, sarebbero state perseguitate dall’amministrazione BidenIl Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato la creazione di un fondo ... msn.com Il senatore CHIEDE scuse al procuratore generale ad interim Blanche per la gestione dei documenti di Epstein da parte del DOJ reddit Usa, scudo fiscale per Trump e famiglia: accordo con il Fisco vieta verifiche sulle tasseLeggi su Sky TG24 l'articolo Usa, scudo fiscale per Trump e famiglia: accordo con il Fisco vieta verifiche sulle tasse ... tg24.sky.it