Trump | Prenderemo l’uranio iraniano Teheran respinge la proposta Usa per la pace – La diretta

Da open.online 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 73esimo giorno del conflitto nel Golfo tra Stati Uniti, Israele e Iran, Teheran ha rifiutato una proposta statunitense per porre fine alle ostilità. La risposta di Teheran ha sollevato la preoccupazione del presidente americano, che ha dichiarato di essere pronto a intervenire nuovamente contro l’Iran. La situazione rimane tesa e in continua evoluzione, con le parti coinvolte che mantengono posizioni ferme.

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Nel 73esimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha respinto la proposta degli Usa per la fine della guerra mettendo in allarme il presidente Usa Donald Trump, che ha detto di essere pronto a colpire di nuovo il paese. Trump ha anche detto che gli Stati Uniti prenderanno l’uranio iraniano, mentre i prezzi di petrolio e gas stanno schizzando verso l’alto. L’Unione Europea intanto chiede una soluzione diplomatica per la crisi, mentre un uomo è stato giustiziato a Teheran con l’accusa di essere una spia del Mossad. L’Ue sostiene una “soluzione diplomatica” per la guerra nel Golfo, ma non può “negoziare” al posto degli americani.🔗 Leggi su Open.online

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