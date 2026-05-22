Trump | prenderemo l’uranio all’Iran
Le notizie provenienti dai media pakistani indicano che ci sarebbe un accordo temporaneo tra gli Stati Uniti e l’Iran riguardo alle questioni nucleari e allo Stretto di Hormuz. La trattativa sembra aver portato a un’intesa di breve durata, anche se i dettagli precisi non sono stati resi noti. Un senatore statunitense ha commentato la notizia definendola un segnale positivo, senza commentare ulteriormente. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o dichiarazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.
Sembra essersi rimesso in moto il processo diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Ieri, il capo delle forze armate pakistane, Asim Munir, era atteso a Teheran. Secondo l’agenzia di stampa turca Anadolu, il suo obiettivo sarebbe quello di mediare un accordo «temporaneo» tra i due belligeranti: un accordo che dovrebbe consentire la ripresa dei colloqui su temi chiave, come Hormuz e il nucleare iraniano. Non dimentichiamo che, l’altro ieri, era stato il ministro dell’Interno di Islamabad, Mohsin Naqvi, a visitare la capitale iraniana, per incontrare il comandante dei pasdaran, Ahmad Vahidi. Non solo. Domani, il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, si recherà in Cina dove vedrà Xi Jinping. 🔗 Leggi su Laverita.info
Trump Says US Tracking Iran Uranium From Space
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