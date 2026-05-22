Trump | prenderemo l’uranio all’Iran

Le notizie provenienti dai media pakistani indicano che ci sarebbe un accordo temporaneo tra gli Stati Uniti e l’Iran riguardo alle questioni nucleari e allo Stretto di Hormuz. La trattativa sembra aver portato a un’intesa di breve durata, anche se i dettagli precisi non sono stati resi noti. Un senatore statunitense ha commentato la notizia definendola un segnale positivo, senza commentare ulteriormente. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o dichiarazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.

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Sembra essersi rimesso in moto il processo diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Ieri, il capo delle forze armate pakistane, Asim Munir, era atteso a Teheran. Secondo l’agenzia di stampa turca Anadolu, il suo obiettivo sarebbe quello di mediare un accordo «temporaneo» tra i due belligeranti: un accordo che dovrebbe consentire la ripresa dei colloqui su temi chiave, come Hormuz e il nucleare iraniano. Non dimentichiamo che, l’altro ieri, era stato il ministro dell’Interno di Islamabad, Mohsin Naqvi, a visitare la capitale iraniana, per incontrare il comandante dei pasdaran, Ahmad Vahidi. Non solo. Domani, il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, si recherà in Cina dove vedrà Xi Jinping. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump: prenderemo l’uranio all’Iran ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trump Says US Tracking Iran Uranium From Space Sullo stesso argomento Trump: “Prenderemo noi l’uranio e lo distruggeremo”Il Presidente Donald Trump ha promesso giovedì che gli Stati Uniti recupereranno infine le scorte di uranio altamente arricchito dell’Iran,... Trump: «Prenderemo l’uranio iraniano». Teheran respinge la proposta Usa per la pace – La direttaNel 73esimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha respinto la proposta degli Usa per la fine della guerra mettendo in... La rassegna stampa di Caffè Affari - 22 maggio I mercati ballano dietro il verbo di Donald; L’ #Iran ha mosso miliardi tramite #Binance; #Trump: niente pedaggi, ci prenderemo l’uranio; Morsa su #Cuba;; La guerra rallenta l’Europa; Crescita, Italia maglia nera; x.com Iran, Trump e Putin: il 'triangolo' per l'uranio, il nodo e le proposteDonald Trump vuole l'uranio dell'Iran, Teheran non intende cederlo, Vladimir Putin si offre come mediatore. Il complicato dialogo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra ruota attorno ai 400 ... adnkronos.com Guerra in Iran, la diretta | Trump: L’uranio di Teheran lo prenderemo noi e lo distruggeremo. La guerra finirà prestoIl presidente americano parla di fasi finali del conflitto mentre l’Iran studia la lista di osservazione inviata da Washington. A fine mese nuovo round di trattative nella capitale del Pakistan: att ... milanofinanza.it