Alla Casa Bianca, il presidente si trova isolato da due giorni senza appuntamenti pubblici, limitandosi a brevi interviste telefoniche e messaggi sui social media. Nel frattempo, la tregua con l’Iran è scaduta, lasciando spazio a negoziati ancora incerti e a un aumento delle tensioni nella regione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito alla situazione attuale o alle prossime mosse politiche.

Alla Casa Bianca senza alcun appuntamento pubblico per 48 ore, e in agenda solo alcune brevi interviste telefoniche e i consueti messaggi su Truth. Donald Trump è asserragliato nel fortino di Pennsylvania Avenue 1600, sempre più isolato e senza una chiara exit strategy dalla guerra in Iran in vista della scadenza del cessate il fuoco. La tregua e il nodo Hormuz La tregua di due settimane scade «mercoledì nella serata di Washington», ha detto il presidente correggendo, come osserva Cnn, i calcoli di tutti che la indicavano per martedì sera. Ma in un momento cruciale come quello attuale, 24 ore in più possono fare la differenza, soprattutto per Trump.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump isolato alla Casa Bianca mentre la tregua con l’Iran scade: negoziati incerti e tensione alle stelle

Trump accusa la Nato per la mancata vittoria in Iran e minaccia la Groenlandia

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