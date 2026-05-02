Il Pentagono conferma il ritiro di 5.000 soldati Usa dalla Germania Pistorius | Era previsto La Nato studia i dettagli

Il Pentagono ha annunciato il ritiro di circa 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, con un piano da completare entro il prossimo anno. Il segretario alla Difesa ha confermato l’ordine, mentre la Nato sta analizzando i dettagli della decisione. Il portavoce ha riferito che il ritiro fa parte di una strategia più ampia e si inserisce in un processo già previsto. La notizia ha suscitato reazioni tra alleati e istituzioni coinvolte.

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha ordinato il ritiro di circa 5.000 soldati dalla Germania entro il prossimo anno. Lo ha reso noto il Pentagono. "Prevediamo che il ritiro venga completato nell’arco dei prossimi sei-dodici mesi», ha dichiarato in una nota il portavoce del Pentagono, Sean Parnell. L’annuncio segue l’ipotesi di riduzione delle forze avanzata dal presidente Donald Trump all’inizio della settimana, innescata dalle dichiarazioni del cancelliere Friedrich Merz. Lunedì, il leader tedesco aveva affermato che gli Stati Uniti non avevano «evidentemente alcuna strategia» in Iran e che Teheran starebbe «umiliando» la prima potenza mondiale.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Pentagono conferma il ritiro di 5.000 soldati Usa dalla Germania. Pistorius: "Era previsto". La Nato studia i dettagli Notizie correlate Pentagono: “Al via il ritiro di 5mila soldati dalla Germania”. Il piano di revisione strategica militare degli Usa in EuropaEntro sei o al massimo dodici mesi, gli Stati Uniti ritireranno 5mila militari americani dalla Germania. Leggi anche: Usa, ordinato il ritiro di 5mila soldati dalla Germania Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Pentagono conferma l’accordo con Google per uso Gemini in progetti secretati; Il Pentagono conferma il ritiro di 5 mila soldati Usa dalla Germania. Trump valuta il taglio di truppe anche in Italia; Il capo della tecnologia del Pentagono conferma: Anthropic resta nella black list, ma il caso Mythos è una questione distinta - CNBC; Trump, il piano per ritirare le truppe Usa dalla Germania: il Pentagono ufficializza il taglio di 5mila soldati. Il Pentagono conferma il ritiro di 5.000 soldati Usa dalla Germania. Pistorius: Era previsto. La Nato studia i dettagliIl segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha ordinato il ritiro di circa 5.000 soldati dalla Germania entro il prossimo anno. Lo ha reso noto il Pentagono. Prevediamo che il ritiro ... gazzettadelsud.it Il Pentagono conferma il ritiro di 5 mila soldati Usa dalla Germania. Trump valuta il taglio di truppe anche in ItaliaIl segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha ordinato il ritiro di circa 5.000 soldati dalla Germania entro il prossimo anno. Lo ha reso noto ... gds.it Washington conferma il blocco dello Stretto di Hormuz mentre il Pentagono pianifica attacchi “brevi e potenti”. Teheran invoca l’unità nazionale contro il “complotto” nemico... Continua a leggere lavoceditalia.com - facebook.com facebook Stati Uniti, il responsabile dell'IA del Pentagono conferma l'utilizzo sempre maggiore di #Google da parte del Dipartimento della Guerra, affermando che affidarsi a un unico modello "non è mai una buona cosa". Dopo aver inserito Anthropic nella blacklist, il Pe x.com