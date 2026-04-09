I dolori della Nato Trump | Deluso dagli alleati

Le tensioni tra gli Stati Uniti e gli altri membri della Nato sono aumentate dopo che il presidente ha espresso delusione nei confronti degli alleati. Trump ha criticato pubblicamente alcuni paesi, sottolineando che non contribuiscono abbastanza alla difesa collettiva. La questione riguarda in particolare gli impegni finanziari e le spese militari degli stati europei membri dell’Alleanza. La discussione si inserisce in un quadro di rapporti internazionali caratterizzati da divergenze tra Washington e alcuni partner europei.