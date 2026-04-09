I dolori della Nato Trump | Deluso dagli alleati
Le tensioni tra gli Stati Uniti e gli altri membri della Nato sono aumentate dopo che il presidente ha espresso delusione nei confronti degli alleati. Trump ha criticato pubblicamente alcuni paesi, sottolineando che non contribuiscono abbastanza alla difesa collettiva. La questione riguarda in particolare gli impegni finanziari e le spese militari degli stati europei membri dell’Alleanza. La discussione si inserisce in un quadro di rapporti internazionali caratterizzati da divergenze tra Washington e alcuni partner europei.
Frizioni internazionali tra la Nato e gli Stati Uniti. Il presidente Trump si dice deluso dagli alleati. Servizio di Federico Plotti. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Tregua fragile e Nato in bilico, Trump deluso torna alla carica. Nel mirino gli alleati “da punire”: non mi scordo la Groenlandia…Tregua fragile e Nato in bilico: ascissa e ordinata di Trump sul diagramma della guerra in Iran virano e oscillano su queste due coordinate.
Trump chiede aiuto alla Nato su Hormuz, ma dagli alleati per ora arrivano porte in facciaWashington, 16 marzo 2026 – Donald Trump ha chiesto agli alleati della Nato e ad altri Paesi partner di aiutare gli Stati Uniti a riaprire lo Stretto...
I dolori della Nato. Trump: “Deluso dagli alleati”
Argomenti più discussi: Trump minaccia: Valuto di ritirarmi dalla NATO, è una tigre di carta. Perché ora fa sul serio (e il primo fronte di crisi sarà l'Ucraina); Sallusti: Crosetto ricorda che la Nato è l'unica deterrenza credibile. Scacco agli aedi del riarmo europeo; Usa fuori dalla Nato, Donald Trump: Ci penso seriamente, i Paesi alleati non ci aiutano; Pasqua 2026 Gli auguri del Vescovo.
Sergio Mattarella: “La Nato resta centrale, l’interesse unisce le due sponde dell’Atlantico” x.com
Un nuovo incontro con Mark Rutte, l’ennesimo affondo contro la NATO e un’altra - velata - minaccia di annessione della Groenlandia. Donald Trump affida come sempre a Truth il bilancio del summit con il segretario dell’Alleanza Atlantica, “urlando” in maiusc - facebook.com facebook