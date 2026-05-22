Il matrimonio del figlio maggiore del presidente americano si sarebbe dovuto svolgere recentemente, attirando l’attenzione di molti. Tuttavia, una dichiarazione rilasciata dal padre ha suscitato sorpresa, poiché ha spiegato di non voler partecipare all’evento. La sua reazione è stata resa nota pubblicamente e ha generato molte discussioni tra i media e il pubblico. L’assenza di una presenza ufficiale del genitore è diventata il tema più commentato intorno alla cerimonia.

Il matrimonio del figlio maggiore del presidente americano sarebbe dovuto essere uno degli eventi familiari più attesi dell’anno, ma nelle ultime ore a catturare l’attenzione non è stata la cerimonia, bensì una risposta che ha immediatamente fatto discutere. Donald Trump ha commentato i dubbi sulla sua presenza al matrimonio del figlio con una battuta destinata a far parlare: «Mio figlio mi vorrebbe al suo matrimonio nel fine settimana, ma io ho una cosa chiamata Iran». Una dichiarazione pronunciata davanti ai giornalisti che non ha escluso completamente una partecipazione dell’ultimo momento, ma che ha evidenziato come le tensioni internazionali e gli impegni politici continuino a incidere anche sulla vita privata della famiglia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Trump, il figlio si sposa ma la sua reazione gela tutti: “Ecco perché non andrò”

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