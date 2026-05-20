Aston Villa il goal provoca la reazione del principe Harry | la sua reazione lascia tutti basiti

Durante la finale di UEFA Europa League a Istanbul, il Principe del Galles era tra il pubblico a tifare per l’Aston Villa FC contro il SC Freiburg. Dopo un gol della squadra inglese, il suo volto ha mostrato una reazione inaspettata, suscitando sorpresa tra gli spettatori. La scena è stata catturata dalle telecamere e ha attirato l’attenzione sui social media. La presenza reale in un evento sportivo ha fatto discutere, soprattutto per il gesto dopo il gol.

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