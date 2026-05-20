Aston Villa il goal provoca la reazione del principe Harry | la sua reazione lascia tutti basiti
Durante la finale di UEFA Europa League a Istanbul, il Principe del Galles era tra il pubblico a tifare per l’Aston Villa FC contro il SC Freiburg. Dopo un gol della squadra inglese, il suo volto ha mostrato una reazione inaspettata, suscitando sorpresa tra gli spettatori. La scena è stata catturata dalle telecamere e ha attirato l’attenzione sui social media. La presenza reale in un evento sportivo ha fatto discutere, soprattutto per il gesto dopo il gol.
La passione calcistica ha avuto la meglio sull’etichetta reale. Il principe William, Principe del Galles è stato tra i protagonisti sugli spalti della finale di UEFA Europa League, disputata a Istanbul, dove ha assistito alla sfida tra l’Aston Villa FC e il SC Freiburg. Tifoso dichiarato dei Villans, William ha seguito con grande trasporto l’andamento della partita, lasciandosi andare a esultanze che non sono passate inosservate alle telecamere. L’esultanza dopo il gol di Tielemans. La prima esplosione di gioia è arrivata al momento della rete di Youri Tielemans. Le immagini hanno mostrato il principe alzarsi in piedi, urlare e abbracciare le persone sedute accanto a lui, dimenticando per qualche istante il tradizionale aplomb della famiglia reale britannica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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Complimenti a Unai Emery e alla sua Aston Villa per la conquista della Europa LEAGUE 2025/2026. Gara senza storia quella di Istanbul decisa da due gran goal, quello di Tieleman e quello di Buendia Emery con 5 Europa League é il più vincente di Eu - Facebook facebook
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