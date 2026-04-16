Trump annuncia lo storico colloquio Israele-Libano ma Aoun gela la Casa Bianca | ecco perché è saltato

Il presidente degli Stati Uniti aveva annunciato un imminente colloquio telefonico tra Israele e Libano, definendolo storico. Tuttavia, il presidente libanese ha informato il Segretario di Stato americano di non voler partecipare alla chiamata con il Primo Ministro israeliano. Questa decisione ha causato un brusco passo indietro rispetto alle aspettative di un dialogo diretto tra le parti coinvolte.

Secondo quanto ricostruito da Haaretz, il dietrofront di Aoun è maturato sotto pressioni interne. Sebbene inizialmente il presidente avrebbe liberato i propri impegni pomeridiani in vista della chiamata (con il via libera del primo ministro Nawaf Salam), il consiglio decisivo è arrivato dal presidente del parlamento Nabih Berri e dal leader druso Walid Jumblatt. I due, infatti, avrebbero sconsigliato formalmente ad Aoun di procedere. La tensione diplomatica arriva dopo i colloqui di pace ospitati martedì a Washington da Marco Rubio, i primi contatti diretti tra i due Paesi da decenni. Un alto funzionario statunitense ha riferito ad Haaretz che Trump accoglierebbe con favore la fine delle ostilità come parte di un accordo di pace generale tra Israele e Libano, precisando però che questo non rientra nei negoziati in corso con l’Iran.🔗 Leggi su Open.online

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