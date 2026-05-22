Trump contro il contestatore al comizio | Vai a casa da mamma

Da webmagazine24.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un comizio in New York, Donald Trump ha invitato un contestatore a tornare a casa dalla mamma, rispondendo con queste parole quando l’individuo ha interrotto il suo discorso. L’episodio si è verificato mentre l’ex presidente stava parlando davanti ai sostenitori. Nessun altro dettaglio sull’identità del contestatore né sulle eventuali conseguenze dell’incidente. La scena si è conclusa con la risposta di Trump, senza ulteriori interventi o scontri visibili.

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(Adnkronos) – "Vai a casa dalla mamma". Donald Trump risponde così al contestatore che 'invade' il comizio del presidente degli Stati Uniti a Suffern, New York. "Portatelo a casa dalla mamma, si metterà nei guai", dice Trump mentre la folla intona il coro 'Usa, Usa'.  —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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