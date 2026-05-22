Trump contro il contestatore al comizio | Vai a casa da mamma

Durante un comizio in New York, Donald Trump ha invitato un contestatore a tornare a casa dalla mamma, rispondendo con queste parole quando l’individuo ha interrotto il suo discorso. L’episodio si è verificato mentre l’ex presidente stava parlando davanti ai sostenitori. Nessun altro dettaglio sull’identità del contestatore né sulle eventuali conseguenze dell’incidente. La scena si è conclusa con la risposta di Trump, senza ulteriori interventi o scontri visibili.

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