Donald Trump con Messi e il Miami alla Casa Bianca parte il comizio su Cuba e Iran | le facce del campione argentino alle spalle – Il video

A pochi giorni dalla visita alla Casa Bianca, il presidente ha incontrato Messi e il team di Miami. Durante l’evento, sono stati affrontati temi riguardanti Cuba e Iran, mentre sullo sfondo si sono visti i volti del campione argentino. La cerimonia, inizialmente dedicata alla vittoria di Miami in MLS, si è poi trasformata in un momento di discussione su questioni internazionali.

Doveva essere la celebrazione del titolo MLS dell’Inter Miami, si è trasformata in una conferenza di guerra. Donald Trump ha usato l’evento alla Casa Bianca con Leo Messi e compagni per aggiornare il Paese sull’operazione militare in Iran: numeri su missili e aerei, appello ai pasdaran perché si arrendano. I calciatori hanno assistito in silenzio, più di qualcuno con un’espressione comprensibilmente perplessa. Il presidente ha poi allargato il discorso a Cuba, prevedendo il collasso dell’isola, e ha trovato il tempo per un passaggio sulle elezioni del 2020 che ovviamente gli sono state «rubate». Solo dopo il lungo monologo geopolitico si è arrivati al motivo ufficiale dell’incontro. 🔗 Leggi su Open.online

Donald Trump irride l'Iran, la Casa Bianca pubblica le immagini dell'attacco Usa con la Macarena in sottofondoMartedì 3 marzo, l’account ufficiale della Casa Bianca ha pubblicato le immagini dell’attacco all’Iran in un video accompagnato, in sottofondo dalla...

Nel cuore della Casa Bianca con Susie Wiles: la discreta ma potente capo di gabinetto del presidente Donald Trump (Parte 1 di 2)La mattina del 4 novembre 2025, giorno di elezioni in un anno di appuntamenti elettorali minori, la capo di gabinetto della Casa Bianca Susie Wiles...

Trump, Messi e la guerra contro l’Iran: lo show alla Casa Bianca(Adnkronos) - Donald Trump parla della guerra contro l'Iran. Leo Messi e l'Inter Miami, la squadra campione della MLS, ascolta con attenzione l'aggiornamento del presidente degli Stati Uniti. L'evento ... startupbusiness.it

Iran, Trump avanti tutta: Teheran vuole accordo ma è troppo tardi(Adnkronos) – L'Iran ha chiamato per fare un accordo. E' un po' tardi…. Donald Trump riceve Leo Messi e l'Inter Miami alla Casa Bianca e mentre premia i ... sulpanaro.net

"Su una scala da uno a dieci con la guerra in Iran stiamo facendo 15": le parole del presidente Donald Trump ad una tavola rotonda sui prezzi dell'energia alla Casa Bianca. "Abbiamo l'esercito più forte del mondo", e aggiunge: "Quando dei pazzi hanno l'arma - facebook.com facebook

Donald Trump nomina il senatore Markwayne Mullin in sostituzione di Kristi Noem come Segretaria della Sicurezza Interna degli Stati Uniti. Il precedente che avrebbe motivato la decisione di Trump risale a quando il presidente sarebbe andato su tutte le furie x.com