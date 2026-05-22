‘Truffa del maresciallo’ per una 17enne Coppia in manette bottino recuperato

Due persone sono state arrestate in relazione a una truffa che ha coinvolto una ragazza di 17 anni. La presunta vittima, residente nella zona, è stata avvicinata da due individui che avevano inscenato un tentativo di raggiro fingendosi ufficiali delle forze dell’ordine. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, il denaro sottratto è stato recuperato. La coppia, entrambi di origine napoletana, è stata posta in custodia e si indaga sui dettagli dell’episodio.

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