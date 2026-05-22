‘Truffa del maresciallo’ per una 17enne Coppia in manette bottino recuperato
Due persone sono state arrestate in relazione a una truffa che ha coinvolto una ragazza di 17 anni. La presunta vittima, residente nella zona, è stata avvicinata da due individui che avevano inscenato un tentativo di raggiro fingendosi ufficiali delle forze dell’ordine. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, il denaro sottratto è stato recuperato. La coppia, entrambi di origine napoletana, è stata posta in custodia e si indaga sui dettagli dell’episodio.
La truffa del "falso carabiniere" è sempre in agguato. Due persone originarie del napoletano, un uomo di anni di 48 ed una donna di 29 anni, sono state arrestate dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri per truffa in danno di una 17enne di Cesena, alla quale avevano asportato denaro e gioielli per un valore complessivo di circa 5.000 mila euro. La giovanissima era sola in casa ed era stata contattata al telefono di casa da una persona presentatasi come "maresciallo dei carabinieri" e avvisata che suo babbo si trovava in caserma perché dei malfattori avevano utilizzato i suoi dati anagrafici per commettere un furto. Il sedicente... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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