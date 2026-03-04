Colti in flagrante con i gioielli bottino del raggiro del finto maresciallo arrestata coppia di truffatori ' in trasferta'

Una coppia di truffatori è stata arrestata a Montemarciano dai carabinieri di Riccione, che li avevano sorpresi con i gioielli rubati durante un tentativo di furto. I due, un uomo di 32 anni e una donna di 50, erano sospettati di aver messo a segno diverse truffe agli anziani fingendosi agenti delle forze dell’ordine. I militari avevano monitorato da tempo i loro movimenti.

I militari li hanno seguiti fino a Montemarciano, fermando una 50enne mentre stava raggiungendo il complice 32enne dopo essersi fatta consegnare da un anziano una collana in oro e un orologio prezioso MONTEMARCIANO – I carabinieri di Riccione erano sulle loro tracce da tempo, tenendo sotto controllo i movimenti di un 32enne e una 50enne, sospettati di essere gli autori di una serie di truffe agli anziani spacciandosi per appartenenti alle forze dell'ordine. Nella mattinata di ieri i militari hanno individuato l’auto della coppia e hanno iniziato a pedinarla anche quando ha imboccato l'autostrada per dirigersi verso sud. Ipotizzando che i malviventi stessero facendo una trasferta per mettere a segno un colpo, i carabinieri li hanno seguiti fino a Montermarciano. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

