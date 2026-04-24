Biella truffa a un' anziana | denunciate due donne recuperato il bottino grazie alle telecamere

A Biella, due donne sono state denunciate per aver truffato un'anziana. Le indagini hanno portato al recupero di alcuni gioielli che erano stati sottratti alla vittima. Le forze dell'ordine hanno utilizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare e rintracciare le responsabili. L'intera operazione si è conclusa con il sequestro del bottino e la denuncia delle due persone coinvolte.

Due donne denunciate in un’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Biella in collaborazione con le forze dell’ordine di Imperia e Torino. Una truffa aggravata ai danni di un’anziana è stata scoperta e le responsabili sono state individuate e denunciate. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì 22 aprile a Biella, quando una donna ultraottantenne è stata avvicinata da una sconosciuta che l’ha convinta con l’inganno a consegnare tutti i suoi gioielli. Il modus operandi della truffa L’anziana, appena uscita dalla sua abitazione di via Italia, è stata fermata da una donna che le ha ordinato di rientrare in casa e prelevare i monili in suo possesso.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Biella, truffa a un'anziana: denunciate due donne, recuperato il bottino grazie alle telecamere Notizie correlate Polizia sventa truffa nei confronti di un’anziana: due persone denunciateNei guai un 25enne di Salerno e un 35enne straniero che aveva messo nel mirino del raggiro una donna di Campi Salentina: emessi dal questore foglio... In fuga col bottino. Finto carabiniere truffa un’anzianaAveva truffato una anziana di Alfonsine con la truffa del finto carabiniere e comunque di un sedicente collaboratore delle forze dell’ordine. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Finto maresciallo dei carabinieri truffa un 80enne in provincia di Biella; Truffa ai danni di un biellese, arrestati due finti Carabinieri; Dal finto maresciallo ai periti assicurativi: 4 arresti per truffa in pochi giorni; Si fingono Carabinieri per rubare l’oro a un 80enne: presi in fuga sull’A4 a Novara. Biella, truffa a un'anziana: denunciate due donne, recuperato il bottino grazie alle telecamereDue donne denunciate per truffa aggravata ai danni di un'anziana a Biella: recuperati gioielli grazie alla collaborazione tra forze dell'ordine. virgilio.it Biella, truffa del finto maresciallo: due arresti dopo inseguimento dei CarabinieriDue arresti a Biella per truffa del finto maresciallo: inseguimento dei Carabinieri e refurtiva recuperata, tra cui una fede nuziale. lamilano.it Crans-Montana, Elsa dimessa dopo 58 giorni dalla terapia intensiva: chi è la 15enne di Biella x.com Crans-Montana, Elsa dimessa dopo 58 giorni dalla terapia intensiva: chi è la 15enne di Biella - facebook.com facebook