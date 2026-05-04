Un uomo di 87 anni è scomparso dalla propria abitazione a Torino, e la moglie ha allertato le forze dell'ordine. La polizia ha avviato le ricerche e, successivamente, ha rintracciato l’anziano in un’area della città. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del ritrovamento. La famiglia si è detta sollevata per il ritrovamento dell’uomo.

È stato ritrovato e riaccompagnato a casa un uomo di 87 anni che si era allontanato dalla propria abitazione per diverse ore. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione della moglie, preoccupata per le condizioni di salute del marito, e all’intervento tempestivo della Polizia di Stato. La segnalazione e l’avvio delle ricerche Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nei giorni scorsi quando la moglie dell’anziano, allarmata dall’assenza prolungata del marito, ha contattato la Centrale Operativa. L’uomo, infatti, aveva lasciato la propria abitazione in via Osasco, nel quartiere San Paolo di Torino, e non aveva fatto ritorno come di consueto dopo la sua abituale passeggiata.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Anziano scomparso a Torino, moglie lancia l'allarme: interviene la polizia, dove è stato trovato l'uomo

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