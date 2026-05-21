Anziano scomparso terminano le ricerche | trovato corpo privo di vita

Da brindisireport.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ricerche per trovare il 74enne scomparso sono terminate con il ritrovamento del suo corpo senza vita. L'uomo era sparito nella giornata di oggi, 21 maggio, e le operazioni di ricerca sono state condotte per tutta la serata. La comunità locale si era mobilitata immediatamente, coinvolgendo forze dell'ordine e volontari. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori informazioni sulle circostanze del decesso o sulle indagini in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

OSTUNI - Un epilogo dal sapore amaro per un'intera comunità. Nella serata di oggi, 21 maggio, le ricerche del 74enne Paolo Argentieri sono entrate in una fase cruciale. L'uomo era scomparso nella tarda mattinata di martedì 19 maggio da contrada Pascarosa a Ostuni. Da quanto appreso, il corpo è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Studentessa sparita nel Grand Canyon 5 anni dopo trovata in grotta, COMPLETAMENTE CANUTA e muta.

Video Studentessa sparita nel Grand Canyon 5 anni dopo trovata in grotta, COMPLETAMENTE CANUTA e muta.

Sullo stesso argomento

Reggio Calabria, anziano scomparso viene trovato vivo dopo una notte di ricerche: era in fondo a un dirupoSi è conclusa positivamente la ricerca dell’anziano scomparso a Gioiosa Ionica: trovato dai “Cacciatori Calabria” dopo una notte di ricerche.

Riprese lungo il Vigenzone le ricerche dell'anziano scomparsoAnche durante le festività pasquali non si sono fermate le ricerche dell'anziano di 85 anni residente ad Albignasego di cui si sono perse le tracce...

anziano scomparso terminano leAnziano scomparso a Ostuni, ricerche in corsoL'uomo, affetto di Alzheimer, si è allontanato da casa propria. I vigili del fuoco stanno battendo la zona di Pascarosa ... rainews.it

anziano scomparso terminano leAnziano esce di casa e scompare: trovato morto tre giorni dopoLa vittima è un 82enne di Tolentino, nel Maceratese. I vigili del fuoco hanno individuato l’auto con l’elicottero a Serrapetrona ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web