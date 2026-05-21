Anziano scomparso terminano le ricerche | trovato corpo privo di vita

Le ricerche per trovare il 74enne scomparso sono terminate con il ritrovamento del suo corpo senza vita. L'uomo era sparito nella giornata di oggi, 21 maggio, e le operazioni di ricerca sono state condotte per tutta la serata. La comunità locale si era mobilitata immediatamente, coinvolgendo forze dell'ordine e volontari. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori informazioni sulle circostanze del decesso o sulle indagini in corso.

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