Troppe verifiche a maggio? Enrico Galiano risponde alla protesta di una mamma | Non sia una finale di Champions

Una madre di una ragazza di dodici anni, iscritta alla seconda media, ha espresso preoccupazioni riguardo alla quantità di verifiche e interrogazioni previste nel mese di maggio, affermando che questa situazione crea ansia e influisce negativamente sui voti. Ha sottolineato come questa fase dell’anno scolastico sembri diventare una corsa continua, chiedendo se sia possibile adottare un metodo più equilibrato per evitare stress eccessivi. La protesta si inserisce nel dibattito sulle pratiche didattiche in quel periodo dell’anno.

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