Troppe verifiche a maggio? Enrico Galiano risponde alla protesta di una mamma | Non sia una finale di Champions
Una madre di una ragazza di dodici anni, iscritta alla seconda media, ha espresso preoccupazioni riguardo alla quantità di verifiche e interrogazioni previste nel mese di maggio, affermando che questa situazione crea ansia e influisce negativamente sui voti. Ha sottolineato come questa fase dell’anno scolastico sembri diventare una corsa continua, chiedendo se sia possibile adottare un metodo più equilibrato per evitare stress eccessivi. La protesta si inserisce nel dibattito sulle pratiche didattiche in quel periodo dell’anno.
«Sono mamma di una dodicenne di seconda media, ma com'è possibile che il mese di maggio è sempre una rincorsa ai voti con verifiche e interrogazioni che generano solo ansia e abbassano la media di tutti? Ma com'è possibile che non si riesca ad organizzare un metodo più equilibrato?»Una mamma ha. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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