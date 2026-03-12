Enrico Galiano ricorda ai genitori quanto guadagnano i prof | Chi insegna ha la stessa paga di una babysitter 10-12 euro all' ora

Enrico Galiano ha ricordato ai genitori che gli insegnanti in Italia guadagnano circa 10-12 euro all'ora, cifra simile a quella di una babysitter. Ha sottolineato che chi lavora nella scuola riceve uno stipendio che spesso si avvicina a quello di chi si occupa di bambini in modo occasionale. La sua affermazione ha attirato l’attenzione su questa comparazione salariale.

«Un insegnante in Italia percepisce più o meno la stessa paga di un o una babysitter. Hai sentito bene». Enrico Galiano in un video postato sui suoi canali social e in un articolo su ilLibraio.it, ha provato a calcolare quanto guadagnano in media all'ora i docenti in Italia, «la cifra che viene fuori è compresa tra i 10 e i 12 euro». Prima è partito da una stima della paga dei docenti, poi si è lanciato in un ragionamento che lui stesso ha definito provocatorio, in cui si rivolge direttamente ai genitori. «Un insegnante percepisce circa 1700 euro al mese tra inizio e fine carriera, spalmati per 12 mesi, ma in tutto un insegnante lavora circa 10 mesi», ha detto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Bambini con la febbre a scuola, il prof Maggi risponde a Giunta: “Non tutti possono permettersi una babysitter. I genitori lavorano”

Napoli, il Comune cerca babysitter e offre voucher alle famiglie: paga da 14 euro all’ora, come fare domandaPubblicati i bandi per il voucher babysitteraggio e per l’istituzione dell’elenco delle baby sitter al Comune di Napoli: i requisiti e come fare...

Contenuti utili per approfondire Enrico Galiano

Temi più discussi: Possiamo smettere di dire che il Classico è l’unica scuola che forma la mente?; Per sempre sì di Sal da Vinci è l'inno del patriarcato?: Enrico Galiano risponde; Equilibri di famiglia torna a Treviso: Enrico Galiano e Valentina Mastroianni tra gli ospiti; Misiliscemi, al via Bagli Narranti: Enrico Galiano apre la rassegna letteraria.

Enrico Galiano ai ragazzi: «Se sbagliate, è meglio!»Enrico Galiano, insegnante e scrittore, dedica il suo ultimo libro per ragazzi, L'incredibile avventura di un super-errore (Salani), a «tutti quelli che di sbagli ne fanno minimo dieci al giorno». E, ... iodonna.it

Primo giorno di scuola, Enrico Galiano: Cari ragazzi, sbagliare è coolGaliano, ai ragazzi che stanno per cominciare l’anno scolastico augura di commettere errori? «Il senso del libro è che sbagliare è un superpotere: solo così puoi creare i tuoi confini. E poi gli ... repubblica.it

Enrico Galiano - facebook.com facebook