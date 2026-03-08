Festival Troia Teatro l’ora del rilancio | 180mila euro dalla Regione
Il Festival Troia Teatro, una delle principali manifestazioni di arti performative in Capitanata, si prepara a un rilancio importante grazie a un finanziamento di 180mila euro dalla Regione. Dopo alcuni anni di ridimensionamento, la manifestazione torna a essere protagonista del cartellone estivo del Comune di Troia, con l’obiettivo di riprendere il suo ruolo di evento di punta nel panorama culturale locale.
Il Festival Troia Teatro - la storica kermesse di arti performative e ricerca teatrale contemporanea di scena in Capitanata, tradizionalmente evento di punta del cartellone estivo del Comune di Troia – si appresta, dopo qualche anno passato in sordina, a un rilancio in grande stile della propria programmazione triennale grazie all’importante finanziamento a sportello di ben 179.370 euro concesso dalla Regione Puglia all’Associazione culturale Teatri 35 (direzione artistica della kermesse) all’esito della procedura valutativa a punteggio del progetto con cui la realtà culturale troiana ha risposto all’Avviso pubblico regionale per il sostegno alle attività di Spettacolo dal vivo - Triennio 2025-2027 nell’ambito dell’Accordo per la Coesione - POC 2021-27 - Linea d’Intervento 6. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
