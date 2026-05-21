Troia e Roma Miti leggende storie del Mediterraneo antico la mostra al Colosseo
Il Ministero della Cultura ha annunciato l’apertura della mostra intitolata “Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico”, che sarà allestita presso il Colosseo. L’esposizione sarà visitabile a partire dalla data annunciata e si concentrerà su materiali espositivi relativi alle narrazioni e ai resti archeologici legati a queste antiche civiltà. La mostra si propone di illustrare aspetti legati alle storie e ai miti che hanno segnato il Mediterraneo durante l’antichità.
Il Ministero della Cultura annuncia l’apertura della mostra “Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico”, in programma da. 12 giugno al 18 ottobre 2026 presso il Parco archeologico del Colosseo.Una mostra che si inserisce nel quadro dell’accordo bilaterale siglato nell’aprile. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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