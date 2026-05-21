Troia e Roma Miti leggende storie del Mediterraneo antico la mostra al Colosseo

Il Ministero della Cultura ha annunciato l’apertura della mostra intitolata “Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico”, che sarà allestita presso il Colosseo. L’esposizione sarà visitabile a partire dalla data annunciata e si concentrerà su materiali espositivi relativi alle narrazioni e ai resti archeologici legati a queste antiche civiltà. La mostra si propone di illustrare aspetti legati alle storie e ai miti che hanno segnato il Mediterraneo durante l’antichità.

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Il Ministero della Cultura annuncia l’apertura della mostra “Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico”, in programma da. 12 giugno al 18 ottobre 2026 presso il Parco archeologico del Colosseo.Una mostra che si inserisce nel quadro dell’accordo bilaterale siglato nell’aprile. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il Mito di Troia Come la Leggenda Ha Forgiato l'Identità Greca e l'Anima Umana! Sullo stesso argomento Colosseo, il mito di Troia torna a Roma: 300 reperti in mostra? Punti chiave Quali reperti rari verranno portati per la prima volta a Roma? Come hanno negoziato i due ministri questo scambio di tesori? Perché... Mysteria: passeggiata raccontata nel cuore di Palermo tra storie, miti e leggendeScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Una passeggiata... Troia e Roma. Al Parco Archeologico del Colosseo un viaggio nella memoria del MediterraneoRoma - Il fascino del mito e il racconto della storia: sono gli ingredienti della grande mostra che, a partire dal 12 giugno, ricostruirà la trama dei legami tra due importanti realtà del Mediterraneo ... arte.it Troia e Roma al Parco archeologico del Colosseo: in una mostra miti, storie e leggende fra Turchia e ItaliaDal 12 giugno al 18 ottobre un'esposizione racconta Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico con più di 300 reperti, provenienti da alcuni dei principali musei italiani e turchi, alcuni mai mo ... roma.corriere.it