Trofeo Scacchi Scuola 2026 le Torri di Redona sul podio nella fase regionale

Le Torri di Redona, associazione scacchistica della scuola primaria G. Pascoli di Redona, hanno ottenuto un risultato positivo alla fase regionale del Trofeo Scacchi Scuola 2026. La competizione si è svolta a Codogno, e il gruppo ha raggiunto il podio, confermando le buone prestazioni degli studenti coinvolti. La partecipazione si è conclusa con una posizione di rilievo per le squadre della scuola.

Codogno. Grande risultato per le Torri di Redona, il gruppo scacchistico della scuola primaria G. Pascoli di Redona (Istituto Comprensivo “G.D. Petteni”), che nella fase regionale del Trofeo Scacchi Scuola 2026 conquista un prestigioso doppio piazzamento sul podio. La squadra femminile si classifica al primo posto regionale, mentre la squadra maschile “ IC Petteni Pascoli Assoluta ” raggiunge un eccellente secondo posto, confermando ancora una volta il valore e la continuità del percorso intrapreso. Entrambe ottengono così l’accesso alle finali nazionali. Il risultato è stato arricchito anche da due riconoscimenti individuali: Valentina Tondo, premiata come miglior prima scacchiera.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Trofeo scacchi 2026, fase provinciale: la scuola primaria Pascoli di Redona conquista il primo posto Trofeo scacchi scuola 2026, piovono medaglie per il Novelli-NatalucciAl di là dei risultati, ciò che più ha colpito è stato il comportamento esemplare degli alunni che hanno partecipato con entusiasmo, dimostrando... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Trofeo Scacchi Scuola, dove il punto è di tutta la squadra: la fase regionale a #nonsolocalcio; Trofeo Scacchi Scuola, Isa 8 e Salvo D’Acquisto alla fase nazionale sia con la primaria che con la secondaria; Fase regionale del Trofeo Scacchi Scuola: continua il successo dell’ I.C1 Asti e degli istituti astigiani; Piccoli campioni di scacchi crescono: il trofeo regionale al polo fieristico di Codogno VIDEO. Trofeo Scacchi Scuola 2026, le Torri di Redona sul podio nella fase regionalePodio regionale lombardo per Bergamo con la scuola primaria Pascoli di Redona (I. C. Petteni): primo posto per la squadra femminile e secondo posto per la squadra maschile ... bergamonews.it Fase regionale del Trofeo Scacchi Scuola: continua il successo dell’ I.C1 Asti e degli istituti astigianiBen 66 squadre si sono presentate ieri (14 aprile) a Leinì nel PalaMaggiore della Cittadella dello Sport per la fase regionale del Trofeo Scacchi Scuola ... atnews.it La voce... Delle scuole Asti e provincia brillano al Trofeo scacchi scuola di Leinì x.com 57 squadre e 216 giocatori impegnati contemporaneamente nella finale regionale del Trofeo Scacchi a Scuola: strategia e confronto nella nuova puntata di #nonsolocalcio - facebook.com facebook