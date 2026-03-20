Trofeo scacchi 2026 fase provinciale | la scuola primaria Pascoli di Redona conquista il primo posto

La scuola primaria Pascoli di Redona si è aggiudicata il primo posto nella fase provinciale del Trofeo scacchi 2026. La competizione si è svolta tra diverse scuole della zona, con le squadre dell’Istituto che hanno dimostrato grande abilità e concentrazione. Con questa vittoria, la squadra si è qualificata per i regionali, portando a casa un risultato importante.

Redona. Un primo posto provinciale che vale la qualificazione ai regionali per le squadre dell’Istituto. Giovedì 19 marzo, alla Casa dello Sport di Bergamo, si è svolta la fase provinciale del Trofeo Scacchi Scuola 2026. La scuola primaria G. Pascoli di Redona, dell’Istituto Comprensivo ‘G.D. Petteni’, si è distinta con la squadra maschile ‘Ic Petteni Pascoli Assoluta’, che ha conquistato il primo posto provinciale grazie a un percorso netto di cinque vittorie su cinque incontri e un totale di dieci punti squadra, ottenendo così l’accesso alla fase regionale. Alla fase regionale si qualifica anche la squadra femminile, che raggiunge lo stesso traguardo: si tratta delle squadre che lo scorso anno hanno già preso parte alle finali nazionali di Montesilvano (Abruzzo), confermando continuità e crescita nel percorso sportivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Scacchi, Campionato provinciale under 18 di scacchi a Roccella IonicaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) La grande strategia... La “Zuppa di Naguale” conquista il Festival Agrichef: primo posto all’Agriturismo La Pietra di ToccoÈ il profumo autentico della cucina contadina del Taburno a conquistare il Festival Agrichef 2025–2026. Contenuti utili per approfondire Trofeo scacchi 2026 fase provinciale la... Scacchi, impresa della Scuola Pascoli: le Torri di Redona sfiorano il podio nazionaleUn evento con circa 300 squadre iscritte (fra maschili e femminili), in rappresentanza di 18 delle 20 Regioni italiane, e oltre 1.800 studenti coinvolti nelle varie categorie. Tra loro, anche i ... bergamonews.it Dieci squadre della montagna alle finali regionali di scacchi a FerraraBen 10 delle 12 formazioni reggiane provengono dall’Appennino reggiano parteciperanno sabato 21 marzo a Ferrara alla fase emiliano-romagnola del Trofeo ... redacon.it