Al via il Trofeo Bonfiglio, torneo di tennis giovanile che vede in campo otto dei primi quindici giocatori del mondo nel settore maschile e sette tra le prime quindici atlete femminili. La manifestazione si svolge in Italia e rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per i giovani talenti che si affacciano al circuito professionistico. La competizione richiama nomi noti, tra cui alcuni che hanno seguito le orme di campioni storici.

Otto dei primi quindici giocatori del mondo in campo maschile e sette delle prime 15 giocatrici fra le donne sono il biglietto da visita della 66sima edizione del “ Trofeo Bonfiglio - Internazionali d’Italia Juniores “, in programma sui campi in terra battuta del Tennis Club Alberto Bonacossa da sabato 16 a domenica 24 maggio. La manifestazione, presentata nella sede di via Arimondi, è ritenuta il torneo mondiale juniores più importante dopo i quattro del Grande Slam. Ne è la conferma un albo d’oro che vede i nomi di Ivan Lendl, Goran Ivanisevic, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas da una parte e Gabriela Sabatini, Belinda Bencic ed Elena Rybakina dall’altra parte, oltre alla partecipazione dei più grandi campioni di questo sport.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sulle orme di Lendl e Ivanisevic. Trofeo Bonfiglio, si alza il sipario

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