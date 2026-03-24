sinner avanza a miami battuto il francese moutet

AGI - Jannik Sinner ha battuto nella notte italiana il francese Corentin Moutet, numero 33 del mondo, centrando la qualificazione agli ottavi del " Miami Open ", secondo Masters 1000 della stagione, che si sta disputando sul cemento dell'Hard Rock Stadium. Sinner si qualifica per gli ottavi di finale . Il tennista azzurro si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-4 in 1 ora e 12 minuti di gioco. Ora sfiderà lo statunitense Alex Michelsen, che ha battuto il cileno Tabilo. Sinner, "sono molto felice. Dovrò rimanere concentrato" . "Sono molto felice, ma allo stesso tempo non gioco per questo" ha detto l'azzurro nell'intervista a caldo dopo la vittoria. 🔗 Leggi su Agi.it

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