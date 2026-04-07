Festival Filosofico giovedì la lectio magistralis di Maurizio Ferraris

Da anteprima24.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 9 aprile alle ore 15, presso il teatro San Marco, si svolgerà il settimo appuntamento del 12° Festival Filosofico del Sannio. L’evento è organizzato dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia” e prevede una lectio magistralis tenuta da Maurizio Ferraris. La partecipazione è aperta al pubblico e si inserisce nel programma del festival dedicato alla riflessione filosofica.

Tempo di lettura: 2 minuti Giovedi 9 Aprile alle ore 15,00, si terrà presso il teatro San Marco il settimo appuntamento del 12° Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”. La lectio magistralis è affidata al prof. Maurizio Ferraris che relazionerà sul tema “Che cosa ci ricorda la bellezza”.  La bellezza sembra a volte ricordarci qualcosa, un’altra persona, un’altra vita, in Platone persino un altro mondo ed è per questo che così spesso la felicità si intreccia con la malinconia.  Maurizio Ferraris è professore ordinario di Filosofia teoretica, presidente del LabOnt (“Laboratorio di Ontologia”) presso l’Università di Torino e Direttore dell’Istituto “Scienza Nuova” presso Università e Politecnico di Torino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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