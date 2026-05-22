A Treviso, in via Zorzetto, si è svolto un evento chiamato Pranzo Tricolore, promosso per discutere di sicurezza urbana. L'iniziativa ha coinvolto commercianti e rappresentanti locali, che si sono riuniti per valutare possibili interventi nel quartiere. Durante l'incontro sono stati affrontati temi relativi alla presenza di forze dell’ordine e alla collaborazione tra cittadini e istituzioni. Non sono stati ancora definiti dettagli sui protagonisti del presidio territoriale previsto per la zona.

? Punti chiave Come può un pranzo in strada cambiare la sicurezza di via Zorzetto?. Chi guiderà il presidio territoriale insieme ai commercianti della zona rossa?. Perché il sindaco ha scelto proprio questo luogo per l'incontro?. Quali conseguenze avrà questa iniziativa sul degrado del centro storico?.? In Breve Sabato 23 maggio ore 12:30 via Zorzetto presso il Pam. Marina Bonotto e Luca Cogo coordinano l'iniziativa di Fratelli d'Italia. Presidio territoriale per contrastare il degrado nella zona rossa di piazza Borsa. Coinvolgimento di commercianti e amministratori per la riappropriazione degli spazi urbani. Sabato 23 maggio alle ore 12:30, via Zorzetto a Treviso ospiterà il Pranzo Tricolore, un evento che mira a restituire centralità al tessuto commerciale e sociale della zona situata di fronte al Pam e a ridosso di piazza Borsa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treviso, via Zorzetto: il Pranzo Tricolore per la sicurezza urbana

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