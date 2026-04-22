Domenica 26 aprile 2026, a Treviso si svolgerà un corso gratuito dedicato all’uso dello spray antiaggressione. L’evento si terrà dalle 10:00 alle 12:00 presso l’Adriano Panatta Racquet Club, in Via Giuseppe Maffioli 1. La sessione si rivolge a chi desidera conoscere le modalità corrette di utilizzo di questo strumento di autodifesa. La partecipazione è aperta a tutti senza costi di iscrizione.

Domenica 26 aprile 2026, dalle ore 10:00 alle 12:00, la città di Treviso ospiterà presso l’Adriano Panatta Racquet Club, situato in Via Giuseppe Maffioli 1, un corso di formazione gratuito focalizzato sull’uso consapevole dello spray antiaggressione. L’incontro, curato da Ivan Reyes, figura di rilievo come Master Teacher della Scuola Italiana Krav Maga (SIKM), si propone di fornire ai cittadini strumenti pratici per la gestione delle situazioni di pericolo e tecniche di difesa personale. L’iniziativa non nasce da una semplice esigenza formativa, ma trae le sue radici da un evento traumatico che ha scosso il tessuto sociale locale lo scorso 6 dicembre 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treviso: corso gratuito contro la violenza urbana con lo spray

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