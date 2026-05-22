Trento è straripante | Battle e Steward travolgono la Virtus e l' Aquila vola sul 2-1! Gli highlights
La Dolomiti Energia Trentino ha vinto la terza partita contro la Virtus Bologna con il punteggio di 102-85, portandosi sul 2-1 nella serie. In questa occasione, i giocatori Battle e Steward sono stati decisivi, contribuendo in modo determinante alla vittoria. La squadra di casa ha ottenuto così il secondo successo consecutivo, dopo aver già conquistato un risultato positivo in gara-2 a Bologna.
Dopo il colpo esterno in gara-2 a Bologna, la Dolomiti Energia Trentino si ripete anche in gara-3, travolgendo la Virtus 102-85 e salendo così sul 2-1 nella serie. Nel corso dell’ultimo quarto i padroni di casa toccano anche il +26: la prestazione è ottima, ora manca soltanto una vittoria per completare l’impresa contro la Virtus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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