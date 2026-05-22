Trento è straripante | Battle e Steward travolgono la Virtus e l' Aquila vola sul 2-1! Gli highlights

Notizia in breve

La Dolomiti Energia Trentino ha vinto la terza partita contro la Virtus Bologna con il punteggio di 102-85, portandosi sul 2-1 nella serie. In questa occasione, i giocatori Battle e Steward sono stati decisivi, contribuendo in modo determinante alla vittoria. La squadra di casa ha ottenuto così il secondo successo consecutivo, dopo aver già conquistato un risultato positivo in gara-2 a Bologna.