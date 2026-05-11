Brooks non basta | Trento affonda l' Olimpia 84-74 e vola ai playoff! Gli highlights

Da gazzetta.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Trento supera l'Olimpia Milano con un punteggio di 84-74, assicurandosi così l’ingresso ai playoff. La squadra di casa ha preso il comando fin dall’inizio, resistendo agli attacchi dei milanesi. La vittoria è stata favorita anche dalla sconfitta di Varese in trasferta a Bologna, che ha permesso a Trento di conquistare l’ottavo posto in classifica. Gli highlights della partita mostrano un match combattuto e intenso.

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L'Aquila sprinta contro l'Olimpia Milano e, grazie anche alla sconfitta di Varese a Bologna, si prende l'ottavo posto che vale l'accesso ai playoff. Guarda gli highlights della sfida.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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