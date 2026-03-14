Verde urbano a Pisa piantumazioni in corso in diversi quartieri Conti | I numeri parlano da soli

A Pisa sono in corso interventi di piantumazione in vari quartieri, tra cui Porta a Lucca, Cisanello e Marina di Pisa. Le nuove piantumazioni riguardano via Giovanni Pisano, il Parco Europa, il Parco di via Pungilupo, il Parco della Cittadella e alcune piazze della zona. Le operazioni sono attualmente in fase di realizzazione e coinvolgono diverse aree della città.

Diffusi i dati dall'amministrazione comunale di questi ultimi 4 mesi: "Da dicembre a fine marzo messi a dimora 1.418 alberi a fronte di 25 piante rimosse perché malate o pericolanti" Nuovi interventi di alberatura a Pisa. Sono in atto in questi giorni le piantumazioni in via Giovanni Pisano a Porta a Lucca, al Parco Europa a Cisanello, al cantiere del Parco di via Pungilupo a Cisanello, al cantiere del Parco della Cittadella e nelle piazze di Marina di Pisa. "Sulle alberature - spiega il sindaco di Pisa Michele Conti - occorre fare chiarezza una volta per tutte e i numeri servono a questo: solo in questo inverno, da dicembre a fine marzo, abbiamo messo a dimora 1. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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