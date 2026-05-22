treni guasto manda in tilt la circolazione cancellazioni e disagi

Oggi pomeriggio, a partire dalle 18, la circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata a causa di un guasto che ha provocato numerose cancellazioni e disagi. La situazione ha interessato diversi treni in partenza e in arrivo, creando disordini per i viaggiatori che si trovavano nelle stazioni. Non sono state comunicate ancora le cause specifiche del problema né il numero esatto di treni coinvolti, ma l’intera rete ferroviaria è stata colpita dal malfunzionamento.

Firenze, 22 maggio 2026 – Pomeriggio di caos per i treni: dalle 18 di oggi, 22 maggio, ne sono stati cancellati diversi. La causa sarebbe da addebitare a un guasto agli impianti nella stazione di Prato. Tra stop e ritardi le attese sono state di oltre un’ora per i tantissimi pendolari che nell’orario di punta si trovano quotidianamente a percorrere la tratta Firenze-Prato. Centinaia i viaggiatori che all’interno della stazione Santa Maria Novella si sono ritrovati a controllare ogni minuto il tabellone delle partenze nella speranza di non restare a terra. Il disservizio, non segnalato sui canali ufficiali di Trenitalia e Rfi, ha costretto molte persone a trovare posto nell’unico treno dato in partenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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