Disagi sulla linea adriatica guasto elettrico e circolazione rallentata | treni da e per la Puglia in ritardo

Nella serata di ieri, 1 maggio, si è verificato un guasto alla linea elettrica sulla tratta Ancona-Pescara, in Abruzzo. Il problema ha comportato un rallentamento della circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, causando ritardi sui treni provenienti e diretti verso la Puglia. La circolazione rimane rallentata fino a nuove comunicazioni ufficiali.

Un guasto alla linea elettrica, verificatosi nella serata di ieri, 1 maggio, sulla tratta Ancona-Pescara, in Abruzzo, sta provocando disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, con ripercussioni anche sui treni da e per la Puglia.Treni a rilento sulla lineaIn particolare.🔗 Leggi su Baritoday.it

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