Maltempo manda in tilt i treni in Brianza | ritardi fino a 30 minuti a Seregno possibili disagi anche per Como

Nella mattinata odierna, le piogge intense che si sono abbattute sulla zona hanno causato problemi alla linea ferroviaria S9, portando a ritardi fino a 30 minuti a Seregno. Si segnalano possibili disagi anche per i viaggi in direzione di Como. La circolazione ferroviaria sta subendo conseguenze dirette a causa dei danni causati dalle precipitazioni, che hanno interessato la rete tra Brianza e area comasca.

Mattinata complicata per chi viaggia in treno tra Brianza e area comasca. Le forti piogge delle ultime ore, come riporta MonzaToday, hanno danneggiato la linea ferroviaria S9, causando pesanti disagi alla circolazione.A comunicarlo è Trenord, che segnala “gravi criticità” lungo la tratta. Nella.🔗 Leggi su Quicomo.it

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