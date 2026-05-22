Maxi yachts a Napoli | parte la Tre Golfi Sailing Week 2026

A Napoli e Sorrento prende il via la Tre Golfi Sailing Week 2026, che si svolgerà a partire dal 22 maggio. La manifestazione coinvolge 27 maxi yacht e include la Regata dei Tre Golfi e il campionato europeo di vela. L’evento si protrarrà per diversi giorni, offrendo un’occasione di competizione e spettacolo tra imbarcazioni di grandi dimensioni. La regata attraversa le acque del Golfo di Napoli e del Golfo di Sorrento, attirando appassionati e partecipanti da vari paesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dal 22 maggio tra Napoli e Sorrento la Tre Golfi Sailing Week: 27 maxi yacht, Regata dei Tre Golfi e campionato europeo tra sport e spettacolo. Napoli, 21 maggio 2026 – Sta per entrare nel vivo uno degli appuntamenti più attesi della stagione della vela internazionale: l’IMA Maxi European Championship 2026, in programma dal 22 al 28 maggio tra Napoli e Sorrento nell’ambito della Tre Golfi Sailing Week 2026. Organizzato dal Circolo del Remo e della Vela Italia, in sinergia con la International Maxi Association (IMA), in collaborazione con lo Yacht Club Italiano di Genova e il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, e supportato da Rolex e Loro Piana, il Campionato Europeo Maxi rappresenta ancora una volta uno dei momenti centrali della stagione mediterranea dei grandi yacht. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Maxi yachts a Napoli: parte la Tre Golfi Sailing Week 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video REGATA DEI 3 GOLFI Sullo stesso argomento Tre Golfi Sailing Week: record storico con 211 yacht in gara tra Napoli e Sorrentoa Tre Golfi Sailing Week 2026 segna un traguardo storico, con 211 yacht iscritti tra le flotte ORC, Maxi e Multihull, stabilendo il record assoluto... Tre Golfi Sailing Week 2026, record storico con 211 partecipantiSono 36 le barche iscritte alle regate in programma dal 21 al 28 maggio nell’ambito della Tre Golfi Sailing Week 2026. IMA Maxi Europeans 2026: a Napoli torna la grande sfida dei maxi yachtDal 22 al 28 maggio il Golfo di Napoli e Sorrento ospiteranno la quinta edizione dell’IMA Maxi European Championship, uno degli appuntamenti più prestigiosi della vela d’altura internazionale dedicata ... italiavela.it Tre Golfi Sailing Week, a Napoli e Sorrento un mese all'insegna della grande velaNapoli e Sorrento accolgono una delle flotte più importanti della stagione velica internazionale. Entra nel vivo la Tre Golfi Sailing Week 2026 che include due appuntamenti: l’ORC World Championship e ... napoli.repubblica.it