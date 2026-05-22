Travolto mentre torna a casa | muore sul colpo a 38 anni

Notizia in breve

Un uomo di 38 anni è deceduto dopo essere stato investito da un furgoncino mentre tornava a casa, lungo via Guastalla a Carpi. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20 e si è concluso con il decesso sul posto. La vittima, di origine indiana, è stata colpita in modo violento e non ha avuto possibilità di sopravvivere all’impatto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare.