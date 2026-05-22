Travolto mentre torna a casa | muore sul colpo a 38 anni
Un uomo di 38 anni è deceduto dopo essere stato investito da un furgoncino mentre tornava a casa, lungo via Guastalla a Carpi. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20 e si è concluso con il decesso sul posto. La vittima, di origine indiana, è stata colpita in modo violento e non ha avuto possibilità di sopravvivere all’impatto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare.
Carpi (Modena), 22 maggio 2026 – Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo. È morto così, sul ciglio della strada, poco dopo le 20, un 38enne di origine indiana, travolto da un furgoncino lungo via Guastalla, a Carpi. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava conducendo a mano una bicicletta su cui aveva caricato una scatola contenente un ventilatore e al suo fianco c’era un connazionale. Si stavano dirigendo verso ovest, probabilmente stavano tornando a casa; a livello del distributore di servizio Q8, è arrivato da dietro un furgoncino grigio, che percorreva la strada nella stessa direzione. https:www.ilrestodelcarlino.itmodenacronacarabbia-salim-lavoro-ossessione-bwcdpm06 Per cause in corso di accertamento, il mezzo ha centrato in pieno il 38enne, sbalzandolo lontano di alcuni metri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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