Travolto mentre va al bar a piedi | muore sul colpo l’auto finisce nei campi

Nella serata di ieri, a Castel d’Aiano, sull’Appennino bolognese, un uomo che stava andando a piedi al bar è stato investito da un’auto lungo via Dei Piani. L’incidente è avvenuto intorno alle 19 e, nonostante i soccorsi, l’uomo è deceduto sul colpo. L’auto coinvolta è finita nei campi adiacenti alla strada. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Tragedia nella serata di ieri a Castel d’Aiano, sull’Appennino bolognese, dove un pedone è stato investito e ucciso lungo via Dei Piani la sera del 27 aprile, intorno alle 19. La vittima è Gaetano Martone, 70enne residente in paese. Secondo le prime ricostruzioni, stava raggiungendo a piedi un.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Carl Lutz, le diplomate qui défia le régime nazi

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