Traliccio crollato a Canino | È stato un grave atto di sabotaggio doloso
A Canino, un traliccio alto 200 metri destinato a monitorare il vento per un nuovo impianto eolico è stato distrutto. Le autorità hanno dichiarato che il crollo è stato provocato da un atto di sabotaggio intenzionale. La struttura, che ospitava un anemometro, è stata danneggiata in modo deliberato, causando danni stimati e ritardi nei lavori di installazione. Gli investigatori stanno esaminando le prove per identificare i responsabili di questo atto.
L'anemometro di 200 metri crollato a Canino, ossia la struttura che serviva a misurare il vento per un nuovo impianto eolico, ha subito “un grave atto di sabotaggio doloso”. Lo fa sapere la società Hope engineering che fa piena luce sulle cause dell'evento avvenuto in località Mezzagnone. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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