Traliccio crollato a Canino | È stato un grave atto di sabotaggio doloso

A Canino, un traliccio alto 200 metri destinato a monitorare il vento per un nuovo impianto eolico è stato distrutto. Le autorità hanno dichiarato che il crollo è stato provocato da un atto di sabotaggio intenzionale. La struttura, che ospitava un anemometro, è stata danneggiata in modo deliberato, causando danni stimati e ritardi nei lavori di installazione. Gli investigatori stanno esaminando le prove per identificare i responsabili di questo atto.

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