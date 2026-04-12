Giallo sul danneggiamento di un traliccio in Friuli | indagini in corso tra ipotesi di sabotaggio e pista anarchica

Un traliccio dell’alta tensione nel Friuli è stato danneggiato, portando all’apertura di un’indagine da parte delle forze dell’ordine. Al momento, non ci sono rivendicazioni né conferme ufficiali, ma le autorità stanno valutando diverse ipotesi, tra cui un possibile atto di sabotaggio o un’azione di matrice anarchica. Le indagini sono in corso e si concentrano sull’analisi delle prove raccolte sul luogo dell’incidente.

Un danneggiamento a un traliccio dell’alta tensione nel territorio friulano ha aperto un caso che, pur ancora senza rivendicazioni né certezze investigative, viene osservato con crescente attenzione dalle autorità italiane. L’episodio, avvenuto tra Tolmezzo e Paluzza, in provincia di Udine, ha infatti generato ripercussioni temporanee su infrastrutture energetiche considerate strategiche, riaccendendo il dibattito sulla vulnerabilità delle reti critiche in Europa e sulle possibili matrici dell’azione. Le ipotesi investigative. Il danneggiamento del traliccio numero 416 della rete Terna, scoperto il 25 marzo, è al centro di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Trieste e seguita dal Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giallo sul danneggiamento di un traliccio in Friuli: indagini in corso, tra ipotesi di sabotaggio e pista anarchica Marco Conte, l'ex giocatore di hockey su pista trovato senza vita in un fossato. L'ipotesi dell'annegamento: indagini in corsoBREGANZE - Drammatica scoperta questa mattina, venerdì 10 aprile, quando è stato rinvenuto il corpo senza vita di un ciclista all'interno di un... Sabotaggio a linea Terna in Friuli, ripercussioni su oleodotto Tal. Indagini Dda e RosUn sabotaggio a un traliccio della linea elettrica di Terna è oggetto di una indagine che coinvolge intelligence italiana , tedesca , il Ros dei...