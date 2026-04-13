Sabotaggio al traliccio in Friuli | indagini per l’attacco alla rete

Nelle campagne tra Tolmezzo e Paluzza, in provincia di Udine, è stato danneggiato un traliccio della rete elettrica, numero 416. L’incidente ha portato all’apertura di un’indagine da parte della Direzione distrettuale antimafia di Trieste e dei carabinieri specializzati. Le autorità stanno verificando le cause del danneggiamento e cercando di capire se si tratti di un atto doloso o di un incidente accidentale.

Un danneggiamento strutturale al traliccio numero 416 della rete Terna, situato tra le località di Tolmezzo e Paluzza in provincia di Udine, ha innescato un’indagine complessa che coinvolge la Direzione distrettuale antimafia di Trieste e il Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri. L’evento, scoperto lo scorso 25 marzo, ha impattato temporaneamente l’infrastruttura energetica locale e generato riflessi sulle rotte di approvvigionamento del carburante transalpino. L’analisi tecnica del danno e la gestione dell’emergenza infrastrutturale. Le verifiche condotte sul sito interessato hanno rivelato come i componenti strutturali del pilastro elettrico siano stati compromessi, rendendo necessario un intervento immediato per garantire la stabilità della rete.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sabotaggio al traliccio in Friuli: indagini per l’attacco alla rete Giallo sul danneggiamento di un traliccio in Friuli: indagini in corso, tra ipotesi di sabotaggio e pista anarchicaUn danneggiamento a un traliccio dell’alta tensione nel territorio friulano ha aperto un caso che, pur ancora senza rivendicazioni né certezze... Sabotaggio a linea Terna in Friuli, ripercussioni su oleodotto Tal. Indagini Dda e RosUn sabotaggio a un traliccio della linea elettrica di Terna è oggetto di una indagine che coinvolge intelligence italiana , tedesca , il Ros dei... Édition Spéciale: Ce Sabotage dans les Alpes a failli Paralyser l'Allemagne ! (L'Affaire TAL)